Трамп розсердився на ООН за саботаж і зажадав розслідування

Трамп висловив упевненість, що немає нічого дивного в тому, що ООН "не може виконувати ту роботу, для якої її створили".

Президент США Дональд Трамп поскаржився на "саботаж" його виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Зокрема, Трамп поскаржився на те, що спочатку раптово зупинився ескалатор, яким він користувався. А потім, під час його виступу в залі перестав працювати телесуфлер, а також відключився звук.

"Це не випадковість - це потрійний саботаж в ООН. Їм має бути соромно. Я надсилаю копію цього листа генеральному секретарю і вимагаю негайного розслідування", - написав глава Білого дому.

Відео дня

У зв'язку з цим Трамп висловив думку, що немає нічого дивного в тому, що ООН "не може виконувати ту роботу, для якої її створили". Він також зажадав зберегти всі записи з камер біля ескалатора, особливо момент натискання аварійної кнопки.

Трамп в ООН

Напередодні Трамп виступив із промовою на Генасамблеї ООН, але під час його промови трапилися незручні випадки - спочатку зупинився ескалатор, яким він піднімався, а пізніше - зламався телесуфлер.

Президент США висміяв ООН за неналежну організацію заходу. Також глава Білого дому поставив під сумнів сенс існування організації, заявивши, що в неї є величезний потенціал, який вона не використовує. Трамп заявив, що все що робить ООН - це пише різкі листи, за якими не слідують дії, а порожні слова, як зазначив Трамп, не закінчують війни.

Вас також можуть зацікавити новини: