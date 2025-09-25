Трамп розсердився на ООН за саботаж і зажадав розслідування

Президент США Дональд Трамп поскаржився на "саботаж" його виступу на Генеральній асамблеї ООН.
Зокрема, Трамп поскаржився на те, що спочатку раптово зупинився ескалатор, яким він користувався. А потім, під час його виступу в залі перестав працювати телесуфлер, а також відключився звук.
"Це не випадковість - це потрійний саботаж в ООН. Їм має бути соромно. Я надсилаю копію цього листа генеральному секретарю і вимагаю негайного розслідування", - написав глава Білого дому.
У зв'язку з цим Трамп висловив думку, що немає нічого дивного в тому, що ООН "не може виконувати ту роботу, для якої її створили". Він також зажадав зберегти всі записи з камер біля ескалатора, особливо момент натискання аварійної кнопки.
Трамп в ООН
Напередодні Трамп виступив із промовою на Генасамблеї ООН, але під час його промови трапилися незручні випадки - спочатку зупинився ескалатор, яким він піднімався, а пізніше - зламався телесуфлер.
Президент США висміяв ООН за неналежну організацію заходу. Також глава Білого дому поставив під сумнів сенс існування організації, заявивши, що в неї є величезний потенціал, який вона не використовує. Трамп заявив, що все що робить ООН - це пише різкі листи, за якими не слідують дії, а порожні слова, як зазначив Трамп, не закінчують війни.