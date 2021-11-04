Тепер переказати гроші з Європи в Україну стане простіше.

Популярний український банк вирішив спростити життя українським заробітчанам. Приватбанк запускає миттєві перекази з Європи в Україну.

Про це повідомляє прес-служба банку та сервісу електронних грошових переказів Azimo.

Дана послуга в першу чергу орієнтований для українців, які працюють за кордоном.

"Тепер клієнти Azimo у Великобританії, Європі, Канаді та Австралії можуть через додаток і веб-сайт компанії посилати гроші на будь-який рахунок Приватбанку", - йдеться в повідомленні.

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додаток або сайт Azimo;

номер мобільного телефону одержувача;

останні чотири цифри його платіжної картки.

Далі відкриється поле, куди необхідно ввести дані відправника.

У "ПриватБанку" вже назвали нову послугу високотехнологічним сервісом і безпечною альтернативою неформальним каналам перекладу.

Довідка УНІАН. Компанія Azimo - популярний сервіс грошових переказів. У компанії дві штаб-квартири - в Лондоні та Кракові.

Більше мільйона українців, які живуть і працюють у Польщі, щорічно відправляють в Україну близько 3,3 мільярда доларів, а з Великобританії – близько мільярда доларів щороку.

Як раніше повідомляв УНІАН, українці активно їдуть на роботу до Польщі. Вже 277 тисяч громадян України отримали від польської влади дозвіл на тривале перебування. Найбільш популярне воєводство, куди переїжджають іноземці - Мазовецьке, там живе 132 тисячі таких людей.

Автор: Анастасія Горбачова