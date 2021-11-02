Monobank отримав ексклюзивні права на здійснення незвичайних грошових переказів.

Monobank змінить мобільний додаток в частині грошових переказів, які здійснюють батьки на карти неповнолітніх дітей.

Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський в Telegram.

Читайте такожУ monobank пояснили, що буде з оплатами, зірваними через збій в системі

Як зазначив Гороховський, monobank отримав ексклюзивні права на здійснення грошових переказів від Зубної феї та Санти.

"Тепер, коли батьки обирають переклад на карту дитини, яка підв'язана до них в додатку, в коментарях до платежу можна вибрати відправника", - розповів Гороховський.

Крім того, після оновлення обоє батьків можуть підв'язати собі в додатку карту своєї дитини, де буде видно всі проходження по рахунку.

"Справжні платежі від Санти та Зубної феї тільки в додатку monobank, а будь-які інші платежі від них – китайська підробка. P. S. Зубна фея та Санта просили дітей і батьків оновитися до останньої версії", - підкреслив Гороховський.

Збій в роботі системи:

22 жовтня 2021 року клієнти monobank заявили про проблеми при проведенні транзакцій з карткою VISA. При спробі скористатися картою, на екранах смартфонів з'являлося повідомлення про технічний збій.

Платіжна система видавала помилку як при спробі здійснити транзакцію онлайн-платежем, так і при спробі оплатити покупку в магазині за допомогою карти.

Monobank і нові послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправці квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

Monobank і пандемія:

У квітні 2020 року співзасновник першого в Україні банку без відділень monobank Михайло Рогальський розповів про те, як змінилися споживчі переваги українців після введення карантину.

Автор: Олена Коваленко