Чехія готова качати нафту до Словаччини через 'Дружбу'

Чехія готова інвестувати 1 мільярд чеських крон (близько 47 мільйонів доларів) в нафтопровід "Дружба", щоб забезпечити постачання нафти до Словаччини. Як пише Reuters, про це заявив міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек.

Зазначається, що Чехія припинила використовувати російську нафту, що постачалася через "Дружбу", торік після розширення нафтопроводу TAL, який проходить з Італії до Німеччини. У Празі раніше вже розглядали можливість реверсного використання чеської ділянки "Дружби" для постачання нафти до Словаччини.

"Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку "Дружби". Іншими словами, ми готові інвестувати в технічні рішення, щоб постачати нафту з Чехії до Словаччини", – заявив Гавлічек після зустрічі в Празі з міністеркою економіки Словаччини.

За його словами, початкові інвестиції можуть сягнути до 1 млрд чеських крон (близько 47 млн доларів).

У разі надзвичайної ситуації таким маршрутом можна буде транспортувати десятки тисяч тонн нафти щомісяця. Протягом найближчих 2–3 років річну пропускну здатність планують збільшити до 2–3 млн тонн.

17 березня президент Володимир Зеленський заявив, що поставки російських енергоносіїв нафтопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини можуть відновити через півтора місяця.

Енергетичний експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначив, що найближчим часом постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" відновлено не буде. За його словами, причина затримки суто технічна і не залежить від бажання чи можливостей української сторони.

Європейський Союз заявив, що надасть Україні технічну підтримку і фінансування для відновлення пошкодженого нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини.

Водночас премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не змінить свою позицію і не розблокує кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України, допоки транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" не буде відновлено.

