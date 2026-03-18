Росія почала наступ на Запоріжжі, на штурм кинулу навіть кінноту, - Мадяр

За словами військового, ворог вирішив скористатися негодою, однак сам потрапив у пастку.

На Запорізькому напрямку російська окупаційна армія почала весняно-літню наступальну кампанію, але за півтори доби втратила 900 солдатів вбитими та пораненими. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, різка зміна погоди 17-18 березня підштовхнула ворога до активних штурмів на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків - Добропільського, Покровського та Гуляйпільського. Як зазначив Бровді, таким чином противник почав запланований, але дещо затриманий старт весняно-літної наступальної кампанії - штурмові дії почалися під завісою "довгоочікуваної протягом березня негоди".

"Ставка на невидимість за старими армійськими канонами мала б спрацювати…", - написав військовий у Telegram.

Відео дня

Росіяни застосували одночасно на десяти ділянках накопичену заздалегідь піхоту, мотоцикли, броньовану техніку та навіть коней. Однак, як зазначив "Мадяр", лише 17 березня понад 500 росіян були уражені дронами СБС – майже 300 осіб ліквідовано, 221 – отримали поранення. Ще 141 окупанта було вбито та 136 поранено сьогодні, 18 березня (станом на 12.00).

"900 за півтори доби - це дещо нова відмітка", - підкреслив командувач.

Ситуація на Півдні

Як писав УНІАН, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин раніше повідомляв, що у Запорізькій області, на Олександрівському напрямку, підрозділи ЗСУ заблокували росіян та проводять контратакувальні дії.

За його словами, українські військові намагаються на деяких ділянках лінії бойового зіткнення перехопити ініціативу, проводять контратакувальні дії. На деяких ділянках примусили ворога перейти до оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: