Ціни на пальне на АЗС нестримно летять угору: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Дизельне пальне подорожчало ще на 71 копійку, а середня вартість 95-го бензину перевищила 70 гривень за літр.

Середні ціни на пальне на АЗС 18 березня продовжили зростати. Найбільш суттєво подорожчав дизель, а середня вартість бензину марки А-95 перевищила 70 грн/літр, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що середня вартість бензину марки А-95 сьогодні зросла на 53 копійки, сягнувши 70,22 грн/л. Середня вартість дизельного пального додала ще 71 копійку, дійшовши до 78,48 грн/літр. Найменше у середу подорожчав автогаз. Середня вартість цього палива на АЗС зросла на 15 копійок - до 43,9 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше заправитися 95-м бензином 18 березня можна на АЗС Rodnik, де середня вартість становить 66,99 грн/л. Найдорожче 95-м сьогодні заправляють у мережах ОККО та WOG – 72,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 69,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

SOCAR - 70,99 грн/л;

KLO - 71,29 грн/л;

БРСМ-Нафта - 68,74 грн/л.

Ціни на дизель

Найдешевше вашого "залізного коня" в середу заправлять дизельним пальним у мережі U.GO. Середня вартість пального тут становить 73,90 грн/л. Найдорожчий дизель у мережах ОККО та WOG – 81,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 79,90 грн/л;

"Укрнафта" - 75,99 грн/л;

SOCAR - 79,85 грн/л;

KLO - 81,69 грн/л;

БРСМ-Нафта - 74,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевший автогаз 18 березня можна знайти у мережі U.GO. Автогаз тут, у середньому, продають по 41,40 грн/літр. Найдорожче заправитися автогазом можна на АЗС мереж ОККО та Grand Petrol – 45,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 44,40 грн/л;

"Укрнафта" - 41,99 грн/л;

SOCAR - 45,69 грн/л;

KLO - 45,60 грн/л;

БРСМ-Нафта - 41,92 грн/л;

WOG – 45,98 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин - останні новини

Через війну на Близькому Сході та триваюче блокування стратегічно важливої Ормузької протоки ціни на нафту суттєво зросли, у порівнянні з кінцем лютого 2026 року. Вартість нафти марки Brent зранку 18 березня перевищила 102 долари за барель.

На тлі зростання світових цін на нафту та ф’ючерсів на газойль в Україні продовжує дорожчати паливо на АЗС. Зокрема, 17 березня дизельне пальне на АЗС подорожчало ще на 1 гривню.

