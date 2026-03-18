У Києві побудують новий міст: як він виглядатиме

У Києві з’явиться новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Про це повідомляє офіційний портал Київської міської державної адміністрації.
Пішохідний міст спорудять через заводь за зразком мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Він стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній.
Проєкт реалізується в рамках партнерства між столицями України та Литви. Будівництво фінансується міською радою Вільнюса та Фондом розвитку співпраці і гуманітарної допомоги Литви.
"Литва з перших днів повномасштабного вторгнення залишається одним із найближчих союзників України – допомагає зброєю, технікою, енергетичним обладнанням, гуманітарними проєктами", – каже заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Він додав, що ідея побудувати в Києві міст дружби – це спільна ініціатива обох столиць і символ підтримки української столиці з боку колег із Вільнюса.
Повідомляється, що під час розробки концепції оновлення відбулися в три етапи відкритих громадських консультацій із мешканцями.
