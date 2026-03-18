У Києві побудують новий міст: як він виглядатиме

Міст будується за рахунок гранту, наданого литовською стороною.

У Києві з’явиться новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Про це повідомляє офіційний портал Київської міської державної адміністрації.

Пішохідний міст спорудять через заводь за зразком мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Він стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній.

Проєкт реалізується в рамках партнерства між столицями України та Литви. Будівництво фінансується міською радою Вільнюса та Фондом розвитку співпраці і гуманітарної допомоги Литви.

Відео дня

"Литва з перших днів повномасштабного вторгнення залишається одним із найближчих союзників України – допомагає зброєю, технікою, енергетичним обладнанням, гуманітарними проєктами", – каже заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що ідея побудувати в Києві міст дружби – це спільна ініціатива обох столиць і символ підтримки української столиці з боку колег із Вільнюса.

Повідомляється, що під час розробки концепції оновлення відбулися в три етапи відкритих громадських консультацій із мешканцями.

Інфраструктура Києва – останні новини

Нещодавно генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Олександр Шимановський повідомив, що на мосту Патона в Києві необхідно підсилити чотири головні балки. Фахівець додав, що міст буде реставровано з урахуванням сучасних вимог, зокрема оновлять його зовнішній вигляд.

Нагадаємо, раніше інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов повідомив, що мости Патона та Метро офіційно визнані аварійними та непридатними для експлуатації, тож їхнє використання має бути заборонене.

Інженер шляхів сполучення та фахівець з містобудування Анна Мінюкова вважає, що відновлення мосту Метро до працездатного стану обійдеться приблизно в 500 млн доларів.

