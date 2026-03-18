Польща дозволила екстрадицію скандального російського археолога Бутягіна в Україну

В Україні Бутягіна підозрюють у частковому знищенні об’єкта культурної спадщини, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Окружний суд Варшави дозволив екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна в Україну, де його розшукують за проведення розкопок в окупованому Криму та знищення культурної спадщини.

Як пише Onet, Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало Бутягіна на початку грудня 2025 року, за запитом України. Археолог проїжджав через Польщу дорогою з Нідерландів на Балкани, де читав серію лекцій.

В Україні Бутягіна підозрюють у частковому знищенні об’єкта культурної спадщини та заподіянні шкоди на суму понад 201,6 мільйона гривень (4,8 мільйона доларів). За цим звинуваченням в Україні Бутягіну може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Його також звинувачують у проведенні розкопок без дозволу в окупованому Криму.

Олександр Бутягін є керівником сектору давньої археології Північного Причорномор’я відділу стародавнього світу Ермітажу. З 1999 року він очолює роботу Мирмекійської археологічної експедиції, яка досліджує стародавнє поселення Мирмекій на території сучасної Керчі. Ці розкопки за останні десятиліття принесли вражаючі відкриття, зокрема скарб із понад 700 бронзових монет, що датуються III століттям до нашої ери.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило "протест" послу Польщі в Москві у зв’язку із затриманням науковця. За словами відомства, звинувачення української влади на його адресу є "абсурдними", а Бутягін є "всесвітньо відомим археологом" і "вже кілька десятиліть веде дослідження на Керченському півострові".

