Ворожільні кістки віком 3000 років розкрили таємницю стародавньої катастрофи в Китаї

Вчені з'ясували, як активність тайфунів вплинула на культурний вигляд Китаю.

Деякі цивілізації у внутрішніх районах Китаю пережили драматичні зміни та скорочення населення 3000 років тому, що призвело до краху легендарної династії Шан. Тепер дослідники розшифрували написи на ворожільних кістках, а також використали археологічні дані та кліматичне моделювання, і з'ясували, чому це сталося, пише popularmechanics.com.

Письменність на ворожільних кістках, що являє собою написи на панцирах черепах і плечових кістках биків, не є найдавнішою системою письма у світі – їй передують шумерська клинопис (бл. 3400 р. до н. е.) та єгипетські ієрогліфи (бл. 3200 р. до н. е.). Але вона є одним із небагатьох випадків в історії людства, коли писемність була винайдена незалежно, і є прямим предком сучасних китайських ієрогліфів, що використовуються досі.

У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, вчені з'ясували, що посилення тайфунів спричиняло повені у внутрішніх районах Китаю, що призвело до скорочення населення, культурних змін і краху династії, а також могло "серйозно загрожувати виживанню та культурному розвитку людства в різних регіонах".

Аналіз ворожільних кісток був ключовим етапом проекту. Понад 55 000 написів чітко висловлювали занепокоєння з приводу інтенсивних дощів у центральному Китаї. Використовуючи дані, отримані з написів, дослідники змоделювали палеоклімат і дійшли висновку, що в період з 1850 по 1350 рік до н. е. на Центральній рівнині Китаю спостерігалося збільшення кількості екстремальних погодних явищ.

Крім того, згідно з моделюванням, царство Шу, розташоване на південний захід від царства Шан на Чендуській рівнині, зіткнулося з посиленням штормової активності приблизно з 850 по 500 рік до н. е. Це збіглося з археологічними даними про те, що народ Шу перемістився на височини через повені.

"Що особливо впадає в око, так це посилення тайфунів", – пишуть автори, пояснюючи, що це призвело до культурних змін, скорочення чисельності населення та переміщення місць проживання.

"Посилення тайфунів мало несподіваний катастрофічний вплив на внутрішні райони Китаю в бронзовому столітті", – зазначають вони.

