Графіки на 19 березня: чи будуть вимикати світло у четвер

Причиною часткових обмежень споживання електроенергії є збройна агресія РФ.

У четвер, 19 березня, у всіх регіонах України з 08:00 до 21:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", – йдеться у повідомленні компанії.

Там додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

Ситуація в українській енергетиці – головне

Як нещодавно повідомляв міністр енергетики Денис Шмигаль, стан енергосистеми країни наразі стабільний. Станом на кінець минулого тижня піковий дефіцит електроенергії становив близько 1 ГВт.

Ще раніше генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозував, що ситуація з електропостачанням покращиться у квітні завдяки завершенню опалювального сезону та активній роботі гідро- і сонячних електростанцій.

Нагадаємо, у середу 18 березня, "Укренерго" знову запровадило графіки відключень електроенергії для населення через похмуру погоду, що знизила виробництво на сонячних електростанціях, а також через достроковий ремонт двох енергоблоків АЕС.

