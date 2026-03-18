У МЗС розповіли, хто має вирішувати питання щодо допуску інспекторів ЕС до огляду 'Дружби'

Допуск на стратегічні обєкти в умовах ворєнного стану - це компетенція СБУ.

Чи допускати європейських інспекторів, представників словаччини чи Угорщини до огляду пошкоджень нафтопроводу "Дружба" має вирішувати СБУ, заявив на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий.

"Мені невідомо про якісь конкретні дати чи поїздки (європейських інженерів для огляду пошкоджень нафтопроводу "Дружба" - УНІАН ). Мені також невідомо, звідки взялися деталі і дати цих поїздок у ЗМІ. Я можу лише підтвердити, що Єврокомісія раніше зверталася щодо приблизних термінів ремонту "Дружби", яка була пошкоджена, наголошую, внаслідок російських ударів. Роз’яснення були надані Єврокомісії, і, крім того, ми підтримуємо постійний зв'язок і Єврокомісією, і з Угорщиною, і з Словачиинною стосовно нафтопроводу. Остання така зустріч була у суботу, і там було надано фото і відеозаписи. Щодо технічних питань - це вирішує "Нафтогаз", - сказав він.

Також Тихий наголосив, що пускати чи ні іноземних фахівців для безпосереднього огляду ушкождень, це питання не до дипломатів, а до СБУ:

"Зараз багато крутиться у ЗМІ щодо допуску чи недопускну якихось людей на об’єкти. Я хочу нагадати, що в умовах воєнного стану допуск чи не допуск на стратегічні об’єкти, це питання СБУ, наших колег, які вирішують про допуск чи не допуск громадян, особливо іноземних, на такі об’єкти".

Перипетії навколо нафтопроводу "Дружба"

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Україна вже кілька разів озвучувала терміни відновлення нафтопроводу "Дружба". Він вважає, що необхідно відправити експертів, які б перевірили ситуацію на місці.

