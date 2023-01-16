Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і складає 42,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро - 41,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Ситуація з курсом гривні в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня минулого року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Що буде з курсом долара: прогнози екпертів

До кінця зими готівковий курс гривні може повернутися до 41-42 грн/дол. "Останнім часом спостерігається зростання попиту на готівкову валюту і зниження курсу готівкової гривні. У січні-лютому очікується продовження цієї тенденції", - зазначив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Про те, що найближчі один-два місяці курс долара навряд чи зміниться кажуть в "ОТП Банку", а ось через цей час можливе зростання вартості американської валюти до позначки в 40,00 грн/дол.

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