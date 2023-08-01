Допомогу надали США, ЄС, Японія та МВФ.

Україна у липні залучила пільгових кредитів та грантів на загальну суму 5,3 мільярди доларів, що є рекордним показником.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши, що ці кошти необхідні для фінансування державних видатків. Також Марченко додав, що мотивація тих країн, які ці кошти надають Україні, досить зрозуміла.

"Ми можемо похвалитися рекордним обсягом залучень, нам вдалося забезпечити 5,3 мільярди доларів США. Але я вважаю, що ми маємо робити свою роботу. Не маємо ми вихвалятися або робити якісь надзусилля, адже надзусилля роблять у іншому місці інші люди – це Збройні сили України, сили сектору безпеки та оборони, а наше завдання – зробити все можливе, щоб вони не думали, що в тилу є якісь проблеми", - сказав він.

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"Можна надавати багато зброї, але якщо економічна ситуація в країні буде катастрофічною, то це спричинятиме негативні наслідки і для військової кампанії. Тому макроекономічна стабільність, фінансування всіх важливих видатків соціального характеру, зарплат вчителям та медикам, пенсій пенсіонерам – це пріоритет, тому що він забезпечує стабільність і впевненість у тому, що держава повністю контролює всі процеси, які відбуваються", - сказав міністр.

У пресслужбі Кабінету міністрів додали, що в липні 2023 року Україна отримала грант в 1,25 мільярди доларів від Сполучених Штатів, а також три пільгових кредити: 1,67 мільярди від Євросоюзу, 1,5 мільярди від Японії, а також 890 мільйонів від Міжнародного валютного фонду.

Фінансова допомога від міжнародних партнерів у липні

4 липня 2023 року державний бюджет України отримав від Міжнародного валютного фонду другий транш за програмою розширеного фінансування у розмірі 890 мільйонів доларів.

27 липня до державного бюджету України надійшло 1,5 мільярда доларів пільгового фінансування у вигляді позики під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку. Ці кошти спрямують на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.

31 липня до державної казни надійшов грант в розмірі 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Кошти спрямують на оплату праці працівників державних органів та виплати за державної соціальної допомоги.

Також у липні Європейський Союз надав Україні пільгове фінансування у розмірі 1,67 млрд доларів.

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