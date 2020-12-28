Перед Новим роком українці активно скуповують гірлянди, ялинки та дитячі іграшки.

Українці готують приємні сюрпризи для родини та друзів до новорічно-різдвяних свят.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Найбільш популярними в грудневому онлайн-шопінгу стали такі товари, як гірлянди, чохли для смартфонів та пульсоксиметри", - йдеться у повідомленні.

Такі дані інтернет-маркетплейсу, аналітики якої підготували добірку топових товарів, що можна купити в інтернеті.

Які товари в тренді

Зараз українці найбільше купують гірлянди - LED-гірлянди, гірлянди-штори, гірлянди-водоспади, кажуть в маркетплейсі. Коштують такі прикраси в Інтернеті близько 623 гривень (рік тому 515 гривень).

Також є попит на штучні ялинки. Цього року в тренді сіро-блакитні хвойні ялинки та гілки. Витрачають на них 1105 гривень (рік тому 1003 гривень).

А ось серед новорічних іграшок і прикрас дуже затребувані гірлянди у вигляді зірок, сердець, бурульок, дерев'яні іграшки у вигляді шишок, новорічні наклейки на вікна. За це люди готові заплатити 437 гривень (рік тому 414 гривень).

Що подарувати дітям та дорослим

Батьки купують дітворі набори для малювання, магнітні конструктори, радіокеровані машинки та літаки, м'які іграшки та ляльки. Також у тренді розвивальні конструктори, набори для творчості "Яйце єдинорога", гра для ванної у вигляді краба, гоночні машинки, квадрокоптери, ляльки-феї, килимки-пазли, міні-фігурки ніндзяго. Дорослі готові на такі подарунки витрачати в середньому 490 гривень, а рік тому середній чек був нижче на 10-20%.

Якщо ж йдеться про подарунок для чоловіка чи жінки, то зараз купують фени, плойки, смарт-годинники, навушники, а також косметику та парфумерію. Зокрема, для жінок шукають духи на розлив, а для чоловіків - парфумерію з запахом тютюну.

Новорічні хенд-мейд вироби

За даними інтернет-майданчика авторських товарів, цього року українці купують святковий декор. Зокрема, мають попит різдвяні вінки на двері та композиції зі штучної хвої зі свічками для столу і камінів. Найбільш трендові вироби - прикрашені природними складниками: шишками, горіхами, квітами бавовни, сушеними часточками апельсинів і корицею. Доповнюють їх стрічками, штучним снігом і фігурками оленів або гномів. У середньому на них витрачають 500 гривень.

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Також популярний символ 2021 року. Бичків ручної роботи купують у вигляді мила, свічок, шоколадних фігурок і пряників, іграшок на ялинку. Залежно від розміру і складності виробу, це коштує від 25 до 700 гривень.

"Цього року на новорічний декор і подарунки ручної роботи в середньому витрачають 460 гривень. Це на 10% менше, ніж в грудні-2019. При цьому середня вартість виробів не змінилася. Просто почали більше купувати листівок, недорогих фігурок з мила, воску або пряжі. Адже так хочеться порадувати невеликим сюрпризом всіх рідних і близьких, з якими немає можливості зараз побачитися", - розповідає керівниця майданчика авторських товарів Ольга Костюк.

Якщо хочеш зекономити, купуй вживане

За даними інтернет-сайту оголошень, штучні ялинки та гірлянди купують навіть з рук. Таким чином, можна заощадити приблизно 15% у порівнянні з цінами інтернет-магазинів. Крім того, через оголошення можна знайти незвичні моделі часів СРСР: ялинку з оптоволоконним підсвічуванням, гірлянду у вигляді єдинорогів і свічок, проектор сніжинок на фасад будинку. Такі ялинки коштують від 100 гривень, а гірлянди - 55 гривень.

Мають попит і дитячі карнавальні костюми: сукні, жилетки, чоловічки та костюми з героями мультфільмів. У середньому їх продають за 150 гривень.

"Перед Новим роком українці купують з рук не лише новорічний декор, але й техніку. Найчастіше шукають телевізори з функцією smart tv, ігрові приставки та мобільні телефони. Загалом, за грудень зробили на 20% більше замовлень, ніж у листопаді", - говорить керівниця маркетингу сайта оголошень Ольга Хмеленко.

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Автор: УНІАН