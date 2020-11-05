Прем'єр очікує, що наступного тижня пройде черговий раунд переговорів з МВФ, Світовим банком, Європейським Союзом.

Прийняття в першому читанні законопроекту "Про Державний бюджет на 2021 рік" дає Україні можливість завершити діалог з основними міжнародними кредиторами щодо отримання нових позик.

Про це під час спілкування з журналістами заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Прийняття бюджету в першому читанні відкриває перед Україною можливість завершити діалог з нашими фінансовими міжнародними партнерами. І буквально вже наступного тижня, сподіваюся, відбудеться черговий і дуже важливий раунд переговорів з МВФ, Світовим банком, Європейським Союзом", - сказав він.

За словами прем'єра, ситуація навколо рішення Конституційного Суду щодо антикорупційної реформи не повинна вплинути на співпрацю України з МВФ.

"Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри", - заявив Шмигаль

"Тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри, наміри продовжувати та активно вести антикорупційну реформу і всі реформи, які прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - зазначив він.

Хронологія подій

5 листопада 2020 року парламент прийняв законопроект "Про Державний бюджет на 2021 рік" в першому читанні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової 18-місячної програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку електронної декларацій чиновників та скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів. Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення Нацагентство із запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті у зловживаннях чиновники підуть від відповідальності.

2 листопада в Раді був зареєстрований законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, які були скасовані Конституційним судом.

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Автор: Дмитро Шварц