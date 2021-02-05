Скандальне рішення Конституційного суду поставило під загрозу отримання першого траншу від МВФ.

Однією з передумов отримання другого траншу від МВФ є продовження співпраці з Фондом.

Про це розповіла віце-прем'єрк з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю ТСН.

Вона стверджує, що скандальне рішення Конституційного суду поставило під загрозу отримання першого траншу від МВФ — "макрофінансова допомога була на дуже тоненькій ниточці".

Стефанішина запевнила, що переговори щодо другого траншу мають "досить гарну динаміку".

"В порядку денному парламенту цього тижня стоять зміни до закону про державну службу щодо відміни так званих "коронавірусних" конкурсів та деяких інших процедур. Парламент вже проголосував про Службу фінансових розслідувань. Це одне з ключових рішень. Та, звичайно, залишається блок, який стосується антикорупції. Тут ведеться робота. Ми очікуємо внесення додаткових змін щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне декларування. Напрацьовується рішення щодо судової реформи", — заявила вона.

Що цьому передувало

Минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що місія МВФ продовжить свою роботу в Україні протягом ще 7-10 днів.

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні 11 січня відновила роботу з перегляду програми stand-by.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Олег Давигора