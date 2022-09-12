За час дії воєнного стану бізнес отримав понад 48 млрд грн кредитів у рамках програми "5-7-9".

За період дії воєнного стану в Україні в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 11 986 кредитних договорів на загальну суму 48,60 млрд грн.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, зокрема за минулий тиждень було видано 96 пільгових кредитів на загальну суму 456,73 млн грн.

Всього з моменту старту програми суб'єкти отримали від уповноважених банків 46,8 тис.кредитів на загальну суму 138,2 млрд грн.

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У Мінфіні нагадали, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує всі аспекти діяльності Фонду. На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співпрацю з 44 банками.

Війна в Україні та кредитування бізнесу:

18 березня уряд ухвалив рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгові кредити для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

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