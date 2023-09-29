Наша держава активно залучає кошти для покриття дефіциту державного бюджету.

У вересні 2023 року державний бюджет України отримав близько 3 мільярдів доларів у вигляді грантів та пільгових кредитів.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів, грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу допомоги.

"Серед донорів у вересні 2023 року: Європейський Союз – 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування); Сполучені Штати Америки – 1,25 млрд доларів США (грант); Світовий банк під гарантію Великої Британії – 100 млн доларів США (пільгове фінансування)", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Кошти від Євросоюзу є вже восьмим траншем у рамках масштабної макрофінансової допомоги на поточний рік. Загальний обсяг фінансування за цією програмою сягає 18 мільярдів євро, з яких Україна отримала вже 13,5 мільярдів. Ця макрофінансова допомога надається на пільгових умовах, адже термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Грант від США та пільговий кредит під гарантію Великобританії є частинами п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "PEACE in Ukraine". Строк погашення кредиту під гарантію Великої Британії складає 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Цього року Україна отримала вже 9,8 мільярди доларів грантів від США та 600 мільйонів доларів від Світового банку під гарантію Великої Британії.

"Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби", - наголосили в Мінфіні.

Загалом з початку року Україна отримала на фінансування дефіциту державного бюджету понад 32,6 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Дірка в бюджеті

Прогнозований дефіцит державного бюджету України цього року Кабінет міністрів оцінює приблизно у 42 мільярди доларів. Ці кошти необхідні для "соціальних" видатків держави (виплата пенсій, зарплати "бюджетникам" і так далі), адже власні доходи у вигляді податків та інших платежів Україна спрямовує на сектор безпеки та оборони. Основними "донорами" покриття дефіциту є гранти від США, "макрофін" від ЄС та кредити за новою програмою співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

У проекті держбюджету на 2024 рік уряд також передбачив дефіцит у розмірі 42 мільярдів доларів. Джерела покриття його ті самі.

Вас також можуть зацікавити новини: