Рішення ухвалене у зв’язку з призначенням колишнього керівника митниці Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у четвер, 4 листопада, звільнив голову Державної митної служби Павла Рябікіна, а замість нього посаду тимчасово обійняв екс-начальник прикордонної розвідки В’ячеслав Демченко.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення ухвалене у зв'язку з призначенням Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 р. до призначення в установленому порядку Голови Державної митної служби України виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна, який до призначення очолював Державну митну службу.

Павло Рябікін був призначений головою Держмитслужби Кабінетом Міністрів на засіданні 18 листопада 2020 року. До цього він був генеральним директором аеропорту "Бориспіль".

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Автор: Богдан Слуцький