Скасовано обов'язкове маркування українською мовою нехарчової продукції.

Обов’язковість маркування українською мовою нехарчової продукції на період воєнного стану скасовано.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що наприкінці минулого тижня Асоціація звернулась з проханням до Держпродспоживслужби надати роз’яснення, як діяти бізнесу, якщо відсутня можливість проведення маркування товарів державною мовою у зв’язку із проведенням бойових дій у місцевостях, де розташовано склади з етикетками та засоби для проведення перемаркування товарів.

"Цього тижня роз’яснення було отримано. Так, суб’єкти господарювання, які не в змозі виконати вимоги щодо маркування товарів у зв’язку з військовими діями, можуть тимчасово, на час введення воєнного стану, здійснювати реалізацію таких товарів без обов’язкового нанесення інформації про такі товари українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Водночас бізнес очікує набрання чинності 1 квітня законопроекту та постанови уряду, які передбачають суттєві спрощення для бізнесу, зокрема, щодо нетарифного регулювання та отримання дозвільних документів.

"Наразі представники бізнесу не до кінця розуміють, яким чином трактуватимуться положення вищезазначених документів представниками митниці та перевіряючих органів, наприклад, чи необхідно буде отримувати дозвільні документи, як-то: ліцензії на імпорт фторованих парникових газів, висновки санітарно-епідеміологічної служби, сертифікати про відповідність, тощо, і чи будуть перевірятись наявність даних документів при реалізації таких товарів всередині держави", - наголосили в Асоціації.

Тож, ЄБА вже звернулась з офіційним запитом до уряду та відповідних міністерств і відомств з проханням надати відповідні роз’яснення, з тим щоб їх однаково розуміли всі учасники ринку та представники перевіряючих державних органів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає додаткові податкові пільги для бізнесу та спрощення митних процедур під час військового та надзвичайного стану.

Окірм того, Кабмін дав банкам гарантії, щоб підтримати бізнес в умовах війни.

Вас також можуть зацікавити новини: