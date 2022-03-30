У ТОП-3 за популярністю - ФОПи, що надають інформаційні послуги, ІТ-сфера та роздрібна торгівля.

Лише за одну добу після відновлення автореєстрації ФОП українці зареєстрували понад 1000 нових бізнесів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Згідно з даними OpenDataBot, у ТОП-3 за популярністю - ФОПи, які надають інформаційні послуги, ІТ-сфера та роздрібна торгівля.

Федоров нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Єдиний державний реєстр було вимкнено, щоб дані українців були в повній безпеці.

Зараз роботу ЄДР відновлено, а автоматична реєстрація бізнесу можлива на порталі "Дія".

Як повідомляв УНІАН, фізичним особам-підприємцям 1-3 груп дозволили сплатити податки в додатку "Дія".

Окрім того, до 31 березня наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з територій, де ведуться бойові дії, можуть подати заявки на допомогу в розмірі 6500 гривень.

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