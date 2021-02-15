При цьому Гетманцев переконаний, що Україні все ж пощастить домовитися з МВФ про отримання чергового траншу.

У 2021 році без коштів Міжнародного валютного фонду Україні буде "набагато важче", але катастрофи не відбудеться.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав на брифінгу.

Він зазначив, що є "негативний результат переговорів" з місією МВФ.

"Ми маємо розуміти, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можлива тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України. І ми повинні в цих переговорах знайти правильний баланс таким чином, щоб не перейти "червоні лінії" ані нашого суверенітету, ані інтересів українців", - додав Гетманцев.

На уточнююче запитання журналістів, про які "червоні лінії" йдеться, Гетманцев не відповів.

При цьому він зазначив, що представники України та місії МВФ "визнали, що будуть потрібні додаткові консультації, буде потрібно більше часу, щоб дійти згоди".

Гетманцев переконаний, що Україні все ж пощастить домовитися з МВФ про отримання чергового траншу.

При цьому він підкреслив, що співпраця з Фондом триває.

"Ми переконані, що нам пройти 2021-й рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але в жодному разі це не буде катастрофою", - підкреслив Гетманцев.

При цьому він додав, що Україна має "відповідні ресурси та можливості".

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"Тому жодної катастрофи не буде, і будуть виконані всі бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність, безумовно, буде стабільність гривні", - запевнив голова комітету.

Він додав, що існує ще багато завдань, які було б легше виконати із коштами МВФ.

"У нас є впевненість у тому, що ми впораємося", - зазначив Гетманцев.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by.

13 лютого за результатами роботи місії постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ провела з українською владою продуктивні переговори, але Україна повинна продемонструвати більший прогрес у реформах, щоб досягти підписання Угоди про новий транш.

Також він заявив, що робота місії Фонду завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Надя Пришляк