За минулий тиждень курс долара до гривні вже помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,1%.

Через невдалий раунд переговорів з Міжнародним валютним фондом курс української гривні на міжбанківському валютному ринку наступного тижня може ослабнути до 28,2 грн/дол.

Про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії «Альпарі» Вадима Іосуба, переданому УНІАН.

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"На початку тижня варто очікувати подальшого зростання курсу долара до гривні, який на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,2 грн / дол.",- сказав експерт.

За його словами, причиною розвороту гривні від зміцнення до зниження є невдалий раунд переговорів України з Міжнародним валютним фондом.

"Причина розвороту гривні від зміцнення до зниження – завершився невдачею раунд переговорів з МВФ. Україна не змогла виконати жодне з узятих на себе зобов'язань. Йдеться і про збережені пільги при оплаті населенням газу, і про відсутність прогресу в боротьбі з корупцією. Новий раунд переговорів може початися не раніше березня, і, відповідно, новий транш кредиту, при найсприятливішому результаті, може прийти не раніше літа", - зазначив експерт.

Іосуб нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні вже помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,1%.

"Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,77 до 27,84 грн (+0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою", - зазначив він.

Переговори з МВФ

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by.

13 лютого 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи завершення роботи місії в Україні, повідомив, що Україна продовжить конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

У МВФ прокоментували ситуацію з траншем для України.

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Автор: Богдан Слуцький