У кожному банку або обмінному пункті касир має право відмовити клієнту у валютній операції.

Українці масово зіткнулися з проблемою, коли банки та обмінні пункти відмовляються приймати долари.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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Згідно з постановою Нацбанку, у кожному банку або обмінному пункті касир має право відмовити клієнту у валютній операції якщо валюта, на його думку, не відповідає одному з необхідних критеріїв.

Які долари можуть не прийняти:

порвані купюри;

купюри, які мають кілька пошкоджень одночасно;

купюри, на яких є плями;

купюри, на яких є штучні забруднення (сліди ручки, фарби й т. ін.);

зношені купюри.

Що робити з купюрами, які не приймають:

Купюри, які відмовляються приймати в банках або обмінних пунктах, можна здати в банк як зношені, проте в цьому випадку вартість купюр істотно зменшиться.

Залежно від стану купюри, розмір комісії може становити від 5 до 50%.

Ознаки зношених банкнот:

забруднення однієї або обох сторін купюри, яке призводить до зміни кольору або зниження яскравості більш ніж на 8-10%;

надрив купюри більш ніж на 5-10 мм, в тому числі склеєний клеєм, або папером, скотчем;

наявність в купюрі отворів, що перевищують діаметр 3-4 мм;

відсутність на купюрі одного і більше кутів, що перевищують площу 30 кВ. мм;

відсутність одного або більше країв купюри, що приводить до зміни її довжини або ширини більш ніж на 2-3 мм;

сторонні написи та штампи, що ускладнюють визначення платоспроможності купюри та займають більш певної площі;

зміни поверхні або захисних шарів купюри в наслідок механічного впливу (обпалені, випрані, вигорілі на сонці купюри й т. ін.);

надмірна потертість, зношеність купюри, що утрудняє визначення її платоспроможності.

Курс на 19 липня

Національний банк України на понеділок, 19 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,23 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,14 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Олена Коваленко