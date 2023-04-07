У Мінекономіки сподіваються, що, мобілізуючи великих міжнародних перестраховиків, в короткостроковій перспективі вдасться запустити український ринок страхування.

В Україні планують створити трастовий фонд з розподілу ризиків для захисту капітальних інвестицій.

Про це заступник міністра економіки Олександр Грибан заявив під час круглого столу на тему: "Створення механізму страхування політичних ризиків для України", - інформує прес-служба Міністерства.

За його словами, в даний час ведуться переговори з міжнародними донорами щодо створення та наповнення цільового трастового фонду (так званого страхового пулу), який би міг виступити перестрахувальним потенціалом для того, щоб підвищити інтерес міжнародних фінансових інститутів до страхування інвестиційних проектів.

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"Трастовий фонд має забезпечити перестрахувальний капітал. Ми розраховуємо отримати 510 млн доларів в цьому році, які зможемо помножити на два за рахунок ефекту мультиплікатора і від залучення приватних капіталів. Велика частина цих коштів потім піде на підтримку довгострокових інвестицій", - сказав він.

Крім цього, за словами Грибана, мобілізуючи великих міжнародних перестраховиків, Мінекономіки сподівається в короткостроковій перспективі запустити також український ринок страхування, зокрема, у співпраці з Національним банком України.

Захист інвестицій під час війни

27 серпня 2022 року Уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції. Повідомлялося, що під час дії воєнного стану та у відновлювальний період підприємці отримають максимально сприятливі умови для інвестування.

У жовтні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна підготувала для потенційних інвесторів понад 500 проектів у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад 400 млрд доларів.

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) з групи Світового банку виділило Україні 30 млн доларів на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій.

22 березня 2023 року НБУ відклав обіцяний дозвіл на виведення за кордон інвестицій в держоблігації.

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