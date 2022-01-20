У перші два тижні січня 2022 року за окремими випусками гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) середньозважена ставка нових розміщень зросла до 12,45%, що майже на 100 базисних пунктів вище середньозваженої ставки первинних розміщень у 2021 році.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
"За рахунок продовження середньозваженої терміновості та підвищення граничних ставок запозичень за окремими випусками середньозважена ставка нових розміщень зросла до 12,45%, що майже на 100 базисних пунктів вище середньозваженої ставки первинних розміщень у 2021 році", - зазначив Данилишин.
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Він підкреслив, що за результатами перших двох аукціонів з розміщення державних цінних паперів у січні 2022 року Міністерством фінансів було залучено 4 млрд гривень у національній валюті, у тому числі під час аукціону, який відбувся 18 січня – 119 млн гривень, а також 143,5 млн доларів США.
"Попит з боку потенційних інвесторів у гривневі ОВДП є стриманим, зважаючи на очікування щодо рішення Правління НБУ за процентною ставкою, запланованого на сьогодні, 20 січня 2022 року", - пояснив голова Ради НБУ.
Розміщення єврооблігацій:
- 26 квітня 2021 року Нацбанк спростив українським компаніям процедуру розміщення єврооблігацій.
- Нацбанк виключив з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються у зв'язку з розміщенням таких цінних паперів.
- Регулятор також дозволив купувати іноземну валюту для накопичення на своєму рахунку емітента в українському банку до дат платежів з виконання зобов'язань за єврооблігаціями.
- Станом на 19 січня 2022 року експерти прогнозували, що Росія може остаточно обвалити українські єврооблігації.