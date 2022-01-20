Попит з боку потенційних інвесторів на гривневі ОВДП зараз є стриманим.

У перші два тижні січня 2022 року за окремими випусками гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) середньозважена ставка нових розміщень зросла до 12,45%, що майже на 100 базисних пунктів вище середньозваженої ставки первинних розміщень у 2021 році.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"За рахунок продовження середньозваженої терміновості та підвищення граничних ставок запозичень за окремими випусками середньозважена ставка нових розміщень зросла до 12,45%, що майже на 100 базисних пунктів вище середньозваженої ставки первинних розміщень у 2021 році", - зазначив Данилишин.

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Він підкреслив, що за результатами перших двох аукціонів з розміщення державних цінних паперів у січні 2022 року Міністерством фінансів було залучено 4 млрд гривень у національній валюті, у тому числі під час аукціону, який відбувся 18 січня – 119 млн гривень, а також 143,5 млн доларів США.

"Попит з боку потенційних інвесторів у гривневі ОВДП є стриманим, зважаючи на очікування щодо рішення Правління НБУ за процентною ставкою, запланованого на сьогодні, 20 січня 2022 року", - пояснив голова Ради НБУ.

Розміщення єврооблігацій: