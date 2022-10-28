З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн.

Національний банк прогнозує, що у 2023 році номінальна заробітна платня зросте на 32,8% після падіння на 26,9% цього року.

Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті Нацбанку.

"У 2023 році реальні зарплати будуть рости через підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції. Номінальні зарплати в Україні у 2022 році впадуть на 12,3%, реальні (з урахуванням інфляції) - на 26,9%. У 2023 році очікується зростання номінальних зарплат на 32,8%, реальних - на 4,6%", - йдеться в повідомленні.

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У звіті наголошується, що кількість претендентів значно перевищує наявні робочі місця, а впевненість зайнятих у стабільному отриманні доходів і наявності роботи низька. Це змушує шукачів роботи погоджуватися на роботу не за фахом і зменшувати зарплатні очікування.

"В умовах зниження фінансової стійкості підприємств роботодавці відкривають вакансії з меншим рівнем зарплати або не підвищують зарплати наявним працівникам. В результаті триває скорочення номінальних зарплат в приватному секторі, що при поточній високій інфляції означає істотне скорочення зарплат і в реальному вимірі", - йдеться в повідомленні.

Робота під час війни:

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Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн. При цьому, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що уряд не бачить можливості підвищувати мінімальну зарплату у 2023 році.

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