Раніше уряд спрямував додаткові 6,5 млрд грн на вакцинацію від COVID-19.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що наразі в бюджеті виділено достатньо коштів для закупівлі вакцин від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Відповідаючи на питання, чи вважає він, що бюджет Міністерства охорони здоров'я України є достатнім для боротьби з пандемією, Шмигаль зазначив: "Розподіляючи кошти на вакцини, я спираюся не на якісь ефемерні дані, а в першу чергу, на дані МОЗ, на дані Міністерства фінансів. І далі ми співпрацюємо з Бюджетним комітетом. Тому, чи достатня кількість коштів була закладена - на той момент, коли кошти закладалися... На той момент, коли затверджувався бюджет, було достатньо".

Надалі, нагадав він, за необхідності парламент готовий був додати кошти на вакцини. "6,5 млрд також було додано перерозподілом бюджету", - сказав Шмигаль.

"Наразі, за даними МОЗ, цих коштів достатньо для того, щоб забезпечити, завезти в Україну необхідну кількість вакцин, згідно з Національним планом вакцинації, затвердженим урядом", - запевнив прем'єр.

Закупівля вакцин від COVID-19: що відомо

13 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що необхідні 6,5 млрд грн для закупівлі вакцини проти COVID-19 зараз будуть забезпечені шляхом фінансування Програми медичних гарантій (ПМГ) у четвертому кварталі.

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За його словами, півроку тому, під час формування держбюджету МОЗ наполягало закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин. У результаті було виділено лише 4 млрд грн, за які вже було придбано препарати. Щоб проплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібно 6,5 млрд грн. Щоб не вносити зміни до держбюджету і не втрачати час, відомство вирішило тимчасово перевести цю суму з четвертого кварталу Програми медичних гарантій на закупівлю вакцин.

Своєю чергою Міністерство фінансів протягом трьох місяців має зобов'язання повернути відповідну суму назад МОЗу.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

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Автор: Таня Поляковська