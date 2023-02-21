Це більше половини тих грошей, котрі обіцяли партнери за період повномасштабної війни.

Західні партнери у 2023-му році мають надати Україні ще 33 мільярди євро допомоги. Як повідомляє Financial Times з посиланням на дослідження Кільського університету, за минулий рік Київ отримав менше половини обіцяних грошей.

До грудня 2022-го Міністерство фінансів України отримало 31 млрд з 64 млрд обіцяних євро. Ці обіцянки було дано Заходом за минулий рік – від початку повномасштабної війни.

Найбільшим "донором" українського бюджету стали ЄС та Європейський інвестиційний банк, спільна дотація яких склала 30 млрд євро. Більше половини цієї суми – 17,5 млрд євро – ще поки не надійшли на рахунки українського Мінфіну.

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Як повідомляє науковець із Кільського інституту Крістоф Требеш, щоб отримати юридичні і політичні дозволи на деякі види фінансової допомоги, ЄС потрібно було витратити до шести місяців.

"Такі затримки, безумовно, є проблемою, коли ви перебуваєте в розпалі війни і маєте фінансувати великі витрати на інфраструктуру та армію, тоді як ваші доходи впали", - заявив він.

Міністерство фінансів України у своєму прогнозі на наступний рік оцінило дефіцит вітчизняного бюджету в 38 млрд євро. Натомість ЄС обіцяв регулярну щомісячну фінпідтримку Києва розміром в 1,5 млрд євро – за рік у сумі вийде 18 млрд євро.

Як зазначив Требеш, раніше країни Заходу при схожих конфліктах виділяли значно більше фінансової допомоги, а також робили це швидше. Зокрема, згадується війна у Персидському заливі, коли витрати США, Німеччини, Японії та Південної Кореї у кілька разів перевищували витрати на допомогу Україні.

"Це важливий висновок для мене – якби ми захотіли, то могли б зробити набагато більше", – сказав Требеш.

Допомога країн Заходу Україні – що відомо

Міжнародна корпорація підтримала український бізнес на 2 мільярди доларів.

Кабінет міністрів схвалив рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 6 млрд доларів.

Уряд України розраховує на започаткування Міжнародним валютним фондом нової багаторічної програми для України з великим обсягом.

Як раніше рахували у Кільському університеті, Україна недоотримала більше чверті обіцяної військової допомоги.

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