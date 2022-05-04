Наразі карти "Простір" доступні в чотирьох областях.

Українці можуть оформити платіжні картки національної платіжної системи "Простір". В рамках пілотного проекту випуском таких карт займається Приватбанк.

Про це повідомили в прес-службі українського банку.

Карти "Простір" банк випускає як звичайні карти для виплат. Поки що їх можна оформити у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

"Користуватися картками "Простір" від ПриватБанку можна для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньопереміщеним особам. Ними можна оплачувати покупки по всій Україні, переводити в готівку в банкоматах та переказувати гроші по Україні", – йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Платіжна система "Простір" – українська банківська багатоемітентна система масових платежів. Розрахунки за товари та послуги, видача готівкових коштів та інші операції проходять за допомогою смарт-карт за технологією Національного банку.

Як раніше повідомляв УНІАН, українці зможуть скористатися послугами американської платіжної системи Payoneer. ПриватБанк запускає інтеграцію через мобільний банківський додаток Приват24, що в рази спростить проведення фінансових операцій.

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