У 2023 році обсяг переказів всередині країни склав 728 млрд грн.

У 2023 році обсяг внутрішньодержавних грошових переказів вдвічі перевищив показники довоєнного 2021 року. Діяльність на території України здійснювали 35 платіжних систем "переказу коштів", із яких 26 – створені резидентами та дев’ять – нерезидентами (чотири системи зі США, три – з Великобританії, по одній – із Грузії та Канади), повідомила прес-служба НБУ.

"Торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи "переказу коштів", становив 728 млрд грн (19,9 млрд дол. в еквіваленті). Це вдвічі більше, ніж за довоєнний 2021 рік", – йдеться у повідомленні.

Середня сума одного переказу в межах України становила 862 грн. Зазначається, що лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система NovaPay (32% усіх внутрішньодержавних переказів).

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В Україну за 2023 рік із використанням платіжних систем "переказу коштів" було переказано 2,6 млрд дол. в еквіваленті. Це на 17% менше, ніж за довоєнний 2021 рік. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила 255 дол. Найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи "переказу коштів":

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 43,2% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 21,7% усіх переказів;

PrivatMoney (платіжна організація – АТ КБ "ПриватБанк") – 17,9% усіх переказів.

"Платіжні системи "переказу коштів" стали важливим каналом виплати гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій", –зазначили у Нацбанку.

Грошові перекази в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев у лютому повідомив, що в Україні можуть запровадити обмеження на банківські перекази на період воєнного стану для боротьби з "міскодингом".

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що Національний банк вивчає питання щодо обмеження карткових переказів та лімітів переказу готівки через термінали, що може стосуватися тих, хто проводить тіньові операції.

Член Ради Нацбанку Василь Фурман заявляв, що питання обмеження карткових переказів розглядається у межах комплексних заходів, які спрямовані на боротьбу із тіньовою економікою.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев зазначив, що Національний банк наразі працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян.

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