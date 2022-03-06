Якщо працівники евакуйовані, то прем’єр-міністр закликає зібрати їх та відновити бізнес у безпечних регіонах.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вкотре закликав український бізнес відновлювати діяльність, у тому числі у безпечних регіонах, куди евакуйовані працівники.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, що транслювалось в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я звертаюсь до бізнесу. І до тих, хто працює, і хто в ці дні евакуювався в інші регіони. До вас прохання, якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво. Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі", – сказав він.

Нагадаємо, в Україні існує онлайн-мапа продовольчих магазинів з актуальним графіком роботи. Мапа постійно оновлюється новим торговими мережами і окремими магазинами.

Раніше повідомлялося, що в супермаркетах мережі АТБ дозволили знімати на касах до 6 тисяч грн готівкою. Всі покупці зможуть зняти гроші, але за умови, якщо зроблять будь-яку покупку.

Своєю чергою в Офісі президента попросили українців розраховуватися по можливості банківськими картами, а не готівкою, оскільки зараз складно перевозити готівку по країні.

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