Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю. Документ передбачає одноразову виплату при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини у розмірі 50 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що за урядовий законопроєкт №13532 про систему підтримки сімей у період до та після народження дитини проголосувало 290 народних депутатів.

"Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер - однією сумою", - повідомив нардеп.

При цьому додав, що "Пакунок малюка" залишиться, але "стане гнучкішим". Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності. Також нардеп повідомив, що щомісячна допологова допомога складатиме 7000 грн.

"Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності", - додав він.

За його словами, виплачуватиметься така ж сума щомісяця на дитину до 1 року.

"Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року - держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць)", - повідомив він.

Також народний депутат інформує, що, відповідно до законопроєкту, "єЯсла" - це допомога батькам, які повертаються на роботу.

"Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік - можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії", - зазначає нардеп.

Політик вказав, що вводиться одноразова виплата у розмірі 5000 грн кожному першокласнику, тобто йдеться про "Пакунок школяра" - гроші на придбання речей до школи.

"Без прив’язки до доходу родини - для всіх", - підкреслив Железняк.

Виплати на дітей в Україні - головні новини

Міністерство соціальтної політики розробило законопроєкт, в якому пропонується змінити нинішню систему виплат при народженні дитини.

В свою чергу перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що на кожну дитину виплатять 50 000 гривень одноразовим платежем.

Крім того, 7 липня стало відомо, що батьки першокласників отримають гроші на підготовку дітей до школи. А вже 18 серпня уряд запустив програму "Пакунок школяра".

