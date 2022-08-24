Раніше пункти обміну валюти мали встановити камери до 3 серпня.

До 31 серпня пункти обміну вони повинні обладнати приміщення системами технологічного відеоконтролю.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Вимоги стосуються приміщень усіх небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями.

Раніше пункти обміну валюти мали встановити камери до 3 серпня.

"Враховуючи умови воєнного стану та звернення учасників ринку, Національний банк продовжив цей термін до 31 серпня 2022 року", - повідомив регулятор.

Війна і посилення вимог до обмінників:

29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.

Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют повинна надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі - копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація буде розміщуватися виключно в касах установ та їх структурних підрозділів

2 серпня 2022 року перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про те, що необхідність посилення вимог до обмінників, в тому числі заборона розміщення курсів валют на вуличних табло, викликана їх спекуляціями щодо обмінного курсу.

За словами Рожкової, перевірки показали, що часто небанківські фінансові установи здійснюють фактичний продаж валют за курсом, який відрізняється від розміщеного на табло.

11 серпня 2022 року в парламенті заявили, що планують зобов'язати обмінники платити податок на прибуток авансом.

15 серпня НБУ попередив валютні обмінники про проведення позапланових виїзних перевірок.

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