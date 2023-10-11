Курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,64 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 12 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,64 грн/євро, тобто гривня послабшала на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,43/36,45 грн/дол., євро - 38,64/38,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 11 жовтня, знову залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар. Євро почав слабшати, оскільки щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 40,75 грн за євро.

У "ПриватБанку" подешевшав долар, оскільки курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 11 жовтня, подешевшав на 5 копійок – до 37,75 грн за долар. Курс готівкового євро у банку сьогодні не змінювався і склав 40,70 грн за євро.

Фахівець економічної експертної платформи Олег Гетман прогнозував, що після скасування фіксованого курсу долар не "злетить" і шаленого зростання вартості валюти побоюватися не варто, не буде і різкої девальвації, адже все контрольовано Нацбанком.

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