Проект працює у 18 регіонах, найбільше безробітних залучено у Полтавській області.

Понад 30 тисяч безробітних залучені до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення", і вони заробили вже 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

"Проект "Армія відновлення" працює вже у 18 регіонах, нещодавно до нього долучилась Вінницька область. Загалом до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту залучено вже понад 30 тисяч безробітних, які заробили за здійснення робіт з відбудови 200 млн грн. Лідером серед регіонів в цьому проекті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують понад 5 тисяч безробітних", - сказала перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, цей проект підтримує людей, що тимчасово опинились без роботи, адже за виконання суспільно корисних робіт вони отримують від держави оплату в розмірі щонайменше 6700 грн, а це більше, ніж середня допомога з безробіття тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості

Найбільше людей в межах проекту залучено у Полтавській області (5,4 тис. осіб), Харківській (5,2 тис.), Донецькій (3,6 тис.), Київській (3,3 тис.) та Чернігівській (3,2 тис.).

Зазначається, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Так, керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт.

"З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць", - повідомили у міністерстві.

Найчастіше безробітних залучають до розбору завалів, відновлення житлових будинків, які пошкоджені в результаті бойових дій, розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги, роботи в центрах прийому внутрішньо переміщених осіб, надання соціальних послуг в Пунктах незламності, плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ тощо.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2022 року в Мінекономіки повідомили, що в Україні безробітних залучатимуть до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армії відновлення", вони отримуватимуть за роботу мінімальну зарплату в розмірі 6,7 тисяч грн.

Станом на 6 березня до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" було залучено 8,5 тисяч безробітних у 13 регіонах. Наразі кількість таких безробітних зросла до 30 тисяч.

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