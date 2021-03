Ця сума заснована на вартості товарів, які переміщуються на суднах по каналу щодня.

Через затори в Суецькому каналі світова торгівля зазнає збитків у розмірі 400 мільйонів доларів щогодини. Через канал проходить близько 12% всіх глобальних поставок.

Читайте такожВісім буксирів не можуть зрушити судно, що заблокувало Суецький канал (фото, відео)Про це пише Forbes з посиланням на підрахунки судноплавної компанії Lloyd's List.

Контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину в Суеці, заблокував у каналі понад 230 суден. Аналітики вважають, що відновити рух навряд чи вдасться раніше початку наступного тижня. За словами експертів, кожен день простою Ever Given "додає затримки до нормального вантажопотоку". Вони прогнозують виникнення нових проблем з поставками.

Фахівці заявляють, що перебої з поставками вже повною мірою відчули американські імпортери. Затор вплинув і на імпортну торгівлю з Близького Сходу та Індії. Крім того, в Суецькому каналі "законсервовані" і порожні контейнери, які вкрай необхідні для китайського експорту.

У Всесвітній раді судноплавства зазначають, що добова пропускна здатність каналу становить 106 судів, і що кожен зайвий день простою вимагатиме все більше часу для відновлення поставок.

Що цьому передувало

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно.

Корабель 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій