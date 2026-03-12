В Угорщині пояснили, в якому разі можуть повернути Україні гроші та золото 'Ощадбанку'

Угорщина поверне Україні вилучені гроші та золото "Ощадбанку", якщо підозри щодо українських інкасаторів виявляться необґрунтованими. Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє Telex.
Чиновник повідомив, що наразі у справі жодних звинувачень не висунули. Водночас Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) продовжує розслідування відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.
За словами Гуйяша, в інкасаторських автомобілях перебувала "безпрецедентна" сума іноземної валюти та значна кількість золота.
"Якщо підозри не підтвердяться, гроші мають бути повернуті", – додав він.
Нагадаємо, раніше Угорщина вже погодилася віддати "Ощадбанку" два арештовані інкасаторські авто.
Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині – головні новини
5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом із інкасаторськими автомобілями та цінностями. Працівники банку керували двома банківськими машинами, що здійснювали перевезення готівки між Австрією та Україною в рамках регулярних державних банківських операцій.
6 березня затримані інкасатори "Ощадбанку" повернулися додому, тоді як цінності залишаються під арештом. У банку заявили про намір відстоювати свої права та домагатися повернення конфіскованих активів.
Лідер угорської правлячої партії "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, що передбачає арешт коштів і цінностей українського банку до завершення кримінального розслідування.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав цей законопроєкт спробою "легалізації" вкрадених грошей та заявив, що Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня". Він наголосив, що Україна притягне до відповідальності всіх причетних – не лише за крадіжку коштів, а й за жорстоке поводження із сімома громадянами України.