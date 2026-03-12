В Угорщині пояснили, в якому разі можуть повернути Україні гроші та золото 'Ощадбанку'

Раніше стало відомо, що Угорщина погодилася віддати "Ощадбанку" два арештовані інкасаторські авто.

Угорщина поверне Україні вилучені гроші та золото "Ощадбанку", якщо підозри щодо українських інкасаторів виявляться необґрунтованими. Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє Telex.

Чиновник повідомив, що наразі у справі жодних звинувачень не висунули. Водночас Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) продовжує розслідування відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

За словами Гуйяша, в інкасаторських автомобілях перебувала "безпрецедентна" сума іноземної валюти та значна кількість золота.

"Якщо підозри не підтвердяться, гроші мають бути повернуті", – додав він.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині – головні новини

5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом із інкасаторськими автомобілями та цінностями. Працівники банку керували двома банківськими машинами, що здійснювали перевезення готівки між Австрією та Україною в рамках регулярних державних банківських операцій.

6 березня затримані інкасатори "Ощадбанку" повернулися додому, тоді як цінності залишаються під арештом. У банку заявили про намір відстоювати свої права та домагатися повернення конфіскованих активів.

Лідер угорської правлячої партії "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, що передбачає арешт коштів і цінностей українського банку до завершення кримінального розслідування.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав цей законопроєкт спробою "легалізації" вкрадених грошей та заявив, що Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня". Він наголосив, що Україна притягне до відповідальності всіх причетних – не лише за крадіжку коштів, а й за жорстоке поводження із сімома громадянами України.

