Подати заявку можна до 24 грудня.

В Україні стартували перші виплати програми "Зимова підтримка" за заявками, поданими з 15 листопада.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram, понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн.

"1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей", - ідеться в повідомленні.

Відео дня

Свириденко нагадала, куди можна витратити 1000 грн "Зимової підтримки" – отримані кошти можна використати на:

оплату комунальних послуг;

ліки;

продукти українського виробництва, крім підакцизних;

книжки;

благодійні внески;

поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня, а витратити до кінця червня наступного року.

Зимова підтримка - головні новини

З 15 листопада до 24 грудня 2025 року приймаються заявки на виплату у 1000 грн за програмою "Зимова підтримка".

Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів. При подачі заявки у застосунку "Дія" кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

Якщо подати заявку у відділенні "Укрпошти", виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях "Укрпошти", а також на оплату комунальних послуг та донати.

Для реалізації програми "Зимова підтримка" уряд змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Тепер кошти з програми не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: