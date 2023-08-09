За словами Марченко, єдина можливість Україні отримувати міжнародну допомогу – це збирати податки.

До завершення війни Україна не зможе зменшувати податки, оскільки від цього залежатиме фінансова підтримка міжнародних партнерів.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода", будь-які зміни потребують ретельних розрахунків. Адже від цього залежатиме, чи отримає Україна такі необхідні гроші від міжнародних партнерів.

"Ми чомусь вважаємо, що давайте зробимо тут у нас рай і звільнення від сплати оподаткування. Ні! Єдина можливість нам отримувати міжнародну допомогу – це збирати податки. Тому що це ключовий меседж, який нам доносять постійно. Будете збирати податки ви – будемо переконувати платників податків ми! Це дуже принципові речі", - сказав він в інтерв’ю, коментуючи ідею представників Офісу президента про реформу податкової служби "10-10-10%".

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Марченко додав, що поки Україна перебуває під програмою МВФ, то існують певні зобов’язання щодо системи оподаткування в країні. Але ж після закінчення війни до податкового питання неодмінно повернуться.

"Чи це (зниження податкового навантаження – УНІАН) можливо після завершення програми чи завершення військової кампанії, війни? Так. Я не виключаю, що можуть бути дискусії", - сказав він.

Податки під час війни

Протягом 2022 року заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма неодноразово пропонував податкову реформу "10-10-10%". Проект податкової реформи передбачає єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%.

За деякими оцінками, якби запропоновану Офісом президента податкову реформу запровадили з 1 січня цього року, бюджет би щонайменше втратив 340 млрд грн надходжень.

Варто нагадати, що з 1 липня 2023 року в Україні повернули податкові ставки, які діяли до повномасштабної війни.

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