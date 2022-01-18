22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.

Через зростання вартості енергоресурсів 3 підприємства скляної галузі вже повністю зупинилися, а решта перейшли в стадію технологічного простою, щоб не допустити повної зупинки печей.

Про це повідомили в прес-службі Асоціації виробників скла "Скло України".

Як зазначили виробники, повноцінне відновлення роботи після зупинки підприємств вкрай проблематично.

"Катастрофічне зростання ціни на природний газ, який становить до 50% собівартості скляної продукції, має руйнівні наслідки для цілої галузі реального сектора української економіки, оскільки відбувається стрімке об'єктивне зростання кінцевої ціни української продукції. Це один негативний фактор, критичний для вітчизняної скляної галузі, - значний демпінговий імпорт скляних виробів на територію нашої держави з країн, ціни на енергоносії в яких для промисловості іноді майже в десять разів нижчі, ніж у нас", - йдеться в заяві виробників.

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У такій ситуації продукція українських компаній стає неконкурентоспроможною як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Підприємства скляної галузі України, на яких працюють понад 12 000 осіб, стрімко стають збитковими та фактично знаходяться на стадії банкрутства і повного закриття.

Асоціація підприємств скляної промисловості "Скло України" звертається до уряду за підтримкою та допомогою.

Ситуація, що склалася в скляній галузі України, вимагає реалізації комплексу невідкладних кардинальних заходів, які дозволили б стабілізувати ситуацію і зупинити поглиблення кризових явищ, йдеться у зверненні.

Як йдеться в заяві виробників, Україна може втратити цілу галузь реальної економіки та значно посилити власну імпортозалежність, що є прямими загрозами національній економічній безпеці держави.

Виробники продуктів і ціни на газ:

Наприкінці грудня 2021 року виробники харчових продуктів заявили, що через надвисокі ціни на газ вони перебувають на межі виживання.

18 грудня екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков заявив, що "Укрхлібпром" направив звернення до президента Володимира Зеленського і Кабміну, в якому виробники хліба попросили забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба також буде високою, і відповідно він буде дорого коштувати.

Якщо ціна на газ залишиться високою, то підприємствам галузі буде невигідно працювати, і вони будуть зупиняти виробництво.

24 грудня 2021 року в асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі ціни на газ.

Ціна на газ: