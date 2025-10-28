Москва заявляє про повне оточення українських сил у Покровську, Київ це спростовує, але визнає складну ситуацію.

Російські війська активізували наступальні дії на сході України, зосередивши зусилля на Покровську — стратегічному місті Донецької області. Після кількох місяців повільного просування російські підрозділи увійшли до частини міста, тоді як українські сили ведуть запеклі бої на підступах і всередині нього, пише Financial Times.

Кремль заявляє про "оточення", Київ — про "інформаційну атаку"

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов оголосив, що близько 5500 українських військових нібито "повністю оточені" біля Покровська. Проте Київ категорично заперечує ці твердження.

Президент Володимир Зеленський назвав повідомлення Москви "повною брехнею", визнавши водночас, що ситуація в районі Покровська "дуже складна".

Відео дня

"Бої тривають на підходах до міста, усередині діють диверсійні групи, логістика ускладнена", — сказав Зеленський у зверненні в неділю.

Генштаб України підтвердив, що близько 200 російських військовослужбовців увійшли до міста, де тривають вуличні бої.

Що кажуть аналітики?

Військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у коментарі зазначив, що поки немає підстав говорити про повне оточення українських підрозділів. Водночас він застерігає:

"Однак загроза цілком реальна — ворог використовує малочисельні групи, які проникають у місто з флангів, обходячи основні укріплення".

За його словами, російські піхотні групи по 3–5 осіб активно рухаються південною частиною міста, створюючи хаос в обороні, уникаючи фронтальних штурмів "будівля за будівлею".

Тиск уздовж усієї лінії фронту

Окрім Покровська, російські сили просуваються на околицях Лимана та Костянтинівки, які разом із Покровськом розташовані в Донецькій області. Цей регіон Кремль наполягає включити до складу Росії як умову припинення вогню.

Українська моніторингова група DeepState повідомила, що українські війська змогли відбити три села на північ від Покровська, втрачені після раптового російського наступу в серпні.

Натомість у районі Куп’янська (Харківська область) російські війська просунулися до центральних районів міста, а на півдні — до окремих територій у Дніпропетровській області.

Дрони, артилерія й дефіцит сил

Ситуацію на фронті ускладнює інтенсивне використання обома сторонами безпілотників. Дрони-камікадзе активно застосовуються для знищення транспорту та складів постачання на глибину до 20 км за лінією фронту.

Українські військові повідомляють, що постійні атаки дронів і артилерії ускладнюють евакуацію поранених і доставку боєприпасів.

"Російська піхота постійно обходить наші позиції, обстріли не припиняються, евакуація майже неможлива", — розповів український військовослужбовець Станіслав Бунятов.

Аналітики також вказують на кадровий дефіцит у передових українських бригадах, що дозволяє російським силам знаходити слабкі місця в обороні.

Попри певні тактичні успіхи, наступ Росії має значну ціну. За оцінками керівника британської розвідки MI6 Річарда Мура, з початку повномасштабного вторгнення Москва могла втратити до 1 мільйона військовослужбовців, з них близько 250 тисяч — убитими.

Покровськ залишається одним із ключових вузлів української оборони на сході. Його захоплення дало б Росії можливість наблизитися до промислового трикутника Слов’янськ — Краматорськ — Дружківка.

Ситуація у Покровську: останні новини

У Покровску тривають міські бої з групами росіян, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися та накопичитися у різних частинах міста. Водночас, українські сили посилили оборону у місті.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше зосередження сил російських загарбників спостерігається в районі Покровська. Бойові дії відбуваються і в місті.

Вас також можуть зацікавити новини: