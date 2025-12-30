5G звʼязок вже на підході: в Україні за кілька тижнів стартує пілот у двох містах

Вже в січні в двох містах будуть пілотні зони цієї новітньої технології у центрах певних міст.

В Україні вже за кілька тижнів запустять пілотний проєкт технології нового покоління звʼязку 5G у двох містах.

Перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час трансляції у соцмережі TikTok повідомив, що вже в січні в двох містах будуть пілотні зони технології 5G.

"Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися. Поступово ми пройдемо цей шлях", - сказав віцепрем’єр.

Він зазначив, що під час війни такі проєкти важко масштабувати.

"Тому що треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби радіоелектронної боротьби. Тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде "пілот". Але нам вдалося це зробити, скоро буде запуск", - додав Федоров.

Технологія 5G в Україні - головні новини

Ще в травні минулого року в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G. Тоді оператор Vodafone і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку.

Наприкінці липня 2025 року повідомлялося, що в Києві протестували технологію мережі п'ятого покоління зі швидкістю до 10 Гбіт за секунду в Київському Авіаційному Інституті (КАІ).

У серпні стало відомо, що уряд оновив постанову стосовно тестування мережі п'ятого покоління 5G в Україні, за якою Львів, Харків та Бородянка тестуватимуть новітню технологію. Зокрема, Харків і Бородянку обрали тому, що через масштабні руйнування внаслідок обстрілів саме там важливо випробувати роботу новітньої технології в умовах підвищеної складності.

Пізніше заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько заявив, що в Україні можуть повноцінно впровадити технологію 5G тільки після завершення воєнного стану.

