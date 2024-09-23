За словами міністра торгівлі США Джина Раймондо, цей крок є "виключно заходом із забезпечення національної безпеки".

Адміністрація Байдена пропонує запровадити правило, що блокує продаж та імпорт китайського й російського обладнання та програмного забезпечення для під'єднаних автомобілів.

Це має зміцнити безпеку США проти хакерської загрози, яку Міністерство торгівлі називає "дуже реальною", пише Bloomberg.

За словами міністра торгівлі США Джина Раймондо, цей крок є "виключно заходом із забезпечення національної безпеки".

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"Ми зосереджені на загрозі національній безпеці, дуже реальній загрозі, яку під'єднані автомобілі становлять для нашої країни та американського народу", - пояснив він.

Пропонована заборона спрямована на захист автомобілів, які можуть обмінюватися даними через Wi-Fi, Bluetooth, стільниковий зв'язок або супутникові системи, що стає дедалі поширенішим явищем у нових автомобілях. За словами чиновників, ці системи схильні до ризику іноземного втручання, яке може призвести до збоїв і саботажу.

Боротьба проти китайського автопрому

Чиновники США та Європи стверджують, що китайський уряд і місцеві автовиробники несправедливо субсидують галузь, заявляючи, що це може призвести до потоку дешевого імпорту, який викривляє ринок. Це спонукало і США, і ЄС підвищити тарифи на китайські електромобілі. Китай заперечує, що його системи становлять загрозу безпеці, і заявляє, що тарифи є спробою придушити конкуренцію.

Канада ввела драконівські мита на електромобілі та сталь із Китаю. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив це тим, що Китай "грає за іншими правилами".

Підключені автомобілі становлять особливу загрозу, оскільки вони глибоко вбудовані в інфраструктуру США, сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван, включно із зарядними станціями, системами зберігання і виробленням електроенергії.

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