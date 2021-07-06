Сервіс розпочав роботу з 29 червня.

Фонд державного майна України презентував сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості.

Тепер громадяни будуть безкоштовно отримувати звіти про оцінку об’єктів нерухомості, необхідні для здійснення угод купівлі-продажу.

За словами заступниці голови фонду Юлії Бєлової, запуск послуги дозволить українцям зекономити близько 1 млрд грн. Вона наголосила, що сервіс автоматичного визначення оціночної вартості майна по суті своїй є альтернативою.

«Це не нав’язлива послуга, а вибір, який ми надаємо кожному громадянину України. Раніше була тільки одна опція – скористатися послугою оцінювача, заплатити від 500 до 1500 гривень та отримати звіт про оцінку, який ще треба було почекати. Тепер ми надали альтернативну можливість скористатися довідкою про оціночну вартість такого майна, яка формується автоматично засобами інтернет, не потребує відвідування жодної установи, формується протягом 2 секунд від моменту заведення всіх параметрів об’єкта», - сказала вона.

Читайте такожПісля всіх локдаунів в Україні зміняться ціни на житло - прогнозТакож вона додала, що сервіс допоможе запобігати штучному заниженню вартості нерухомості та сприятиме підвищенню прозорості ринку.

Для формування звіту використовуються знеособлені дані з трьох джерел: із зовнішнього ринку (за даними пошукових систем ЛУН та OLX, з якими фонд уклав відповідні меморандуми), зі звітів про оцінку, які внесені оцінювачами до єдиної бази, а також із даних про фактичні ціни угод, які вносяться нотаріусами.

Скористатися сервісом можна, маючи електронний підпис або ідентифікатор ID.gov.ua, за наступним посиланням – https://evaluation.spfu.gov.ua/.

Юлія Бєлова додала, що сервіс запустили 29 червня. В перший же день запуску системи нею скористувалися 3500 громадян, а 1500 нотаріусів зробили перевірки звітів та довідок про оцінку нерухомості, після чого уклали угоди. Станом на сьогодні сервіс видав громадянам понад 25 тисяч довідок, а нотаріуси здійснили понад 10 тисяч угод на основі довідок та звітів з оцінки.

Через півроку планується вдосконалити алгоритм роботи сервісу, для чого будуть співставлені дані з трьох джерел, на яких він базується.

Як додав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, запуск сервісу є другим із чотирьох етапів комплексної реформи оціночної діяльності. Першим етапом була ліквідація майданчиків-посередників з 1 лютого 2020 року.

Третім етапом повинно стати прийняття законопроекту про ліквідацію так званої фракційної оцінки.

Читайте такожОприлюднено найпоширеніші схеми шахрайства на вторинному ринку: як обманюють при купівлі квартири«Сьогодні Україна має такий рудимент, як необхідність при продажу домогосподарства, дачі або хати в селі звертатися до двох різних оцінювачів, які оцінюють окремо будівлю та землю. Потім вся ця база все одно зливається Фонду держмайна і далі ще двічі треба підписувати угоду продажу будівлі. Ми зробили законопроект, який об’єднує в єдину процедуру, яка полегшить купівлю-продаж домогосподарства», - сказав він.

Зараз цей законопроект знаходиться на розгляді Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Останнім кроком має стати прийняття законопроекту про впровадження міжнародних стандартів оціночної діяльності для всього, що оцінюється в Україні.

Сенниченко висловив сподівання, що ці законопроекти парламент ухвалить до кінця року.

Автоматична оцінка нерухомості в Україні: передісторія

У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна, відомої як «майданчики Яценка».

Згідно з пояснювальною запискою до документа, цим законом з 1 січня 2020 року запроваджується значно спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості, що дасть змогу проводити автоматичну оцінку в максимально короткі терміни та прискорить процедуру укладання угод з нерухомістю. Так, завдяки цій системі будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об'єкта нерухомості. У разі незгоди з вартістю об'єкта, визначеної модулем автоматично, громадянин має право звернутися до оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі, як це є на сьогодні.

Крім того, завдяки цьому закону нотаріуси отримають право безкоштовного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок і звітів про оцінку об'єктів нерухомості, які зберігатимуться в електронній формі.

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Автор: Дмитро Шварц