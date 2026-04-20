Важливий сировинний товар раптово почав дорожчати: скільки коштує тепер

Ціни на залізну руду в понеділок, 20 квітня, зросли на тлі збереження високого попиту з боку Китаю напередодні першотравневих свят на тлі короткострокового обмеження пропозиції.
Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на залізну руду для виробництва сталі в Сінгапурі піднялися на 0,6% до позначки в 106,40 долара.
"Попит на залізну руду з боку виробників чавуну залишається стабільним, а сталеливарні заводи підтримують низькі запаси залізної руди, що може стимулювати попит на поповнення запасів напередодні травневих свят", – сказав керівник відділу міжнародних досліджень CITIC Futures Co Ченьсі Гуй.
За його словами, обсяги надходжень були стриманими через слабші поставки в березні, тоді як зберігаються побоювання, що видобуток на шахтах може скоротитися через брак палива.
Згідно з даними Shanghai Steelhome E-Commerce, запаси в портах станом на 17 квітня скоротилися на 0,7% до 164,8 млн тонн, що стало другим падінням поспіль.
Проте зростання може бути обмеженим, оскільки попит покращився лише незначно, а довгостроковий ринковий тиск, як і раніше, залишається в силі. Настрої також чутливі до коливань, пов'язаних із конфліктом між США та Іраном, а також суперечкою між найбільшими виробниками залізної руди – BHP Group та China Mineral Resources Group Co.
Станом на 08:05 за київським часом ціна на залізну руду зросла на 0,5% до 106,30 долара за тонну.
12 квітня ціни на алюміній зросли до чотирирічного максимуму, оскільки блокада іранських портів, введена президентом США Дональдом Трампом, загрожує ще більшими перебоями в поставках з країн Перської затоки.
14 квітня ціни на мідь піднялися до найвищого рівня за останній місяць. Цьому сприяв оптимізм щодо відновлення мирних переговорів між США та Іраном.