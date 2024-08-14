Українці стали більш негативно оцінювати ситуацію в країні.

Понад 80% опитаних вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік погіршилась. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з 5 по 12 липня.

Згідно з опитування, 83% респондентів вважає, що економічна ситуація в країні за останній рік погіршилась, 10% – не змінилась, а 2% бачать покращення. Також на думку 64% респондентів, політична ситуація в країні погіршилась. На думку 22% опитаних, ситуація не змінилась, а про покращення говорять 7%.

Стосовно погіршення відчуття впевненості щодо майбутнього зазначили 57%; для 25% воно не змінилося за останній рік, для 9% – покращилось відчуття впевненості у майбутньому.

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Крім того, матеріальне становище родини погіршилось у 60%, не змінилось – для 35%, а покращилось – для 4%.

Інші опитування

2 серпня 2024 року результати опитування Національного Демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології свідчали, що майже чверть українців при поточному доході відчувають серйозні матеріальні труднощі. При цьому комфортно живуть в Україні лише 8 відсотків населення.

На думку опитаних громадян України, найбільш корумпованими у державі є митниця, Верховна Рада і уряд. Зокрема, у респондентів запитали, у яких сферах чи інституціях корупція найбільш поширена в Україні. Учасники опитування могли обрати до трьох відповідей.

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