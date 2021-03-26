Тепер українцям не доведеться відправляти листи зі скаргами і стояти в чергах на прийом.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запустила в тестовому режимі чат-бот в месенджері Telegram для прийому скарг про порушення прав покупців.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

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"Українці зможуть поскаржитися на порушення їхніх прав за кілька кліків. Тепер не потрібно відправляти листи або втрачати час в чергах на прийом", – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб залишити звернення, потрібно вказати дані заявника, вибрати тип звернення (заява, скарга, пропозиція) і викласти суть питання. Після цього необхідно буде відповісти на додаткові питання. До заяви можна додавати фото або документи.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що після завершення тестового періоду функціонал чат-бота вдосконалять.

Цифровий формат

Держспоживслужба має намір надавати послуги в цифровому форматі. Зокрема, готуються чотири масштабні проекти з цифровізації - оцифровка електронного реєстру потужностей операторів ринку, введення електронних ветеринарних сертифікатів, цифровізація фітосанітарних послуг і процесів, а також розробка онлайн платформи для представлення і відстеження скарг споживачів.

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Автор: Ганна Нагорна