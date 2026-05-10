Жалюгідна копія 'Фламінго': в ОП висміяли нову російську 'Герань-5'

Ннова російська ракета-дрон "Герань-5" є спробою скопіювати український "Фламінго", однак суттєво поступається йому.

Нова російська реактивна ракета-дрон "Герань-5", яку показали під час параду 9 травня у Москві, є спробою скопіювати українську крилату ракету "Фламінго". Однак російська розробка суттєво поступається українській за характеристиками. Про це заявив радник президента України та колишній очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін, пише LIGA.net.

За його словами, зовнішня схожість між російською "Геранню-5" та українською FP-5 "Фламінго" пояснюється тим, що росіяни намагалися скопіювати українську розробку.

Камишін наголосив, що російський дрон має приблизно удесятеро меншу дальність польоту та бойову частину, ніж український "Фламінго".За оцінкою радника президента, за своїми можливостями "Герань-5" перебуває десь між українськими ракетами-дронами "Пекло" та "Паляниця".

Він також різко розкритикував російську новинку, заявивши, що на п’ятому році повномасштабної війни Росія не має чого продемонструвати, окрім "жалюгідної копії" української зброї.

Що відомо про український "Фламінго"

За військовою класифікацією "Фламінго" формально кодифікований як безпілотник. Водночас у компанії Fire Point пояснювали, що подібне рішення пов’язане з процедурою сертифікації та швидшим допуском озброєння до використання.

Розробники заявляють, що дальність "Фламінго" становить до 3000 кілометрів, а максимальна маса бойової частини – 1150 кг.

Для порівняння, за даними української розвідки, російська "Герань-5" має бойову частину близько 90 кг і дальність ураження приблизно 1000 км.

"Фламінго" вже застосовували для ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що саме "Фламінго" використовували для удару по російському військовому заводу в Чебоксарах 5 травня. За його словами, ракети-дрони подолали понад 1500 км.

Росія показувала нові дрони лише на екранах

Після серії успішних українських ударів по території РФ під час параду 9 травня у Москві фактично не демонстрували реальну військову техніку. Натомість нові зразки озброєння, зокрема "Герань-5", показували лише у відеороликах на екранах Червоної площі.

Раніше назву "Герань" російські окупанти використовували для маркування локалізованих іранських дронів типу Shahed. Зокрема, дрони-камікадзе Shahed-136 у РФ називають "Герань-2".

