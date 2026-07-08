Повітряні сили збили російський бойовий літак

Попередньо, мова йде про винищувач Су-34.

В Повітряних силах повідомили про знищення російського літака, але якого саме, поки що не вказується.

"Сьогодні був знищений ще один російський борт-терорист – гарні новини від Повітряних сил", - зазначається в повідомленні.

За попередньою, але поки не підтвердженою інформацією, мова йде про російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 8 липня російські окупанти втратили з початку повномасштабного вторгнення 436 літаків та 353 гелікоптери.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, у травні 2025 року лучним пострілом з ПЗРК "Ігла" військовий 58-ї бригади на псевдо "Таліб" збив російський Су-25.

Тоді в 58ОМБ імені гетьмана Івана Виговського повідомили, що це вже не перший літак, який він збив: серед його "трофеїв" - 4 літаки і 2 "Шахеди".

В ОСУВ "Хортиця" тоді повідомляли, що літак збито на Східному напрямок.

Су-25 відомий за неофіційним прізвиськом "Грач" - це радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Він став на озброєння СРСР у 1981 році. Літак призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ за прямої видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

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